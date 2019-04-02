بعد العراق.. هل تطلق mbc قناة خاصة بالمغرب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:09 صباحاً - ذكرت تقارير اعلامية أن مجموعة قنوات “MBC” تدرس إطلاق قناة خاصة بالمغرب خلال الفترة المقبلة في إطار خطة التوسع التي تنتهجها الشبكة.

وتأتي هذه الخطوة على غرار قناة “MBC العراق” التي أطلقتها المجموعة مؤخرًا، ومن المحتمل أن تبدأ الخطوات الأولى عقب شهر رمضان المقبل.

يذكر أن المجموعة صورت منذ أكثر من 3 أسابيع برومو عام بمدينة دبي بالإمارات، وشارك فيه عدد كبير من مذيعي الشبكة بمختلف قنواتها من بينهم مصطفى الأغا، وريا أبي راشد، ورزان مغربي، والإعلامي المصري شريف عامر، بجانب نجوم عالميين من بينهم النجم العالمي فان ديزل.