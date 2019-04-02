صورة صادمة.. شقيقا نيك جوناس يتناقشان داخل الحمام وأحدهما عارٍ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:09 صباحاً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة ظهر فيها شقيقا ​نيك جوناس​ من داخل الحمام وهما يتناقشان.

وللافت أكثر في الصورة هو ظهور ​جو جوناس​ جالساً على المرحاض عارٍ من الأسفل، بينما كان يجلس مقابله شقيقه ​كيفين جوناس​ على كرسي.

يشار إلى أن الأشقاء أعادوا إحياء فرقتهم “Jonas Brothers” حيث أطلقوا أغنيتهم الجديدة بعنوان “Sucker” والتي صوروها على طريقة الفيديو كليب، وشاركتهم فيه حبيباتهم بينهم زوجة نيك الممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي أعربت عن سعادتها بالعمل مع زوجها ووصفت العمل بتجمع عائلي مميّز.