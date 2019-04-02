شاهدوا هالة صدقي تصدم الجميع بوصفها زملائها بـ”الجرابيع والحثالة”.. وتوضح ما حدث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:09 صباحاً - حالة من الدهشة سيطرت على الوسط الفني المصري بعد الفيديو الذي نشرته الممثلة المصرية ​هالة صدقي​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يُسمع فيه صوتها وهي تعلق على مشهد صورته لجمال الطبيعة من كواليس تصوير مسلسلها “بركة” بألفاظ مسيئة، حيث وصفت زملاءها في العمل بحثالة المجتمع والجرابيع.

وأشارت صدقي في تعليقها الى انها تعمل معهم فقط من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل، وفور انتشار الفيديو قامت صدقي بحذفه من على حسابها.



وفي أو تعليق لها على ما حصل وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” مع عمرو عبد الحميد على قناة “TeN” اشارت صدقي الى إنها نشرت فيديو من كواليس مسلسل “بركة” دون صوت، ولكن فوجئت عند النشر تضمن الفيديو صوت يسيء للفن والفنانين معتبرة ان حسابها تعرض للقرصنة وقام أحدهم بتقليد صوتها واضافة الصوت على الفيديو ونشره على حسابها للنيل منها، وقالت: “تم التوصل للشخص الذي ركب صوتي على الفيديو للإساءة للفنانين، وهناك من يتعمد إهانة الفنانين”.

وتابعت: “دائماً أقول إن الوسط الفني أهلي وعائلتي، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم.. تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقياً أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت وخلال ساعات سنصل لمن قام بالفعل”.

وختمت: “الصوت اللي في الفيديو قريب من صوتي، ولكن فيه خفه شوية، وفيه شتيمة للناس التي تشتغل في الوسط الفني”.