أيام "مارس" الأخيرة تنهي 4 زيجات فنية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبى شهر مارس/آذار أن يغادرنا دون مصادفة إعلان 4 حالات طلاق فني في مصر، مع تناثر أقاويل وقصص غير معلومة المصدر عن كل واقعة طلاق مع اختلاف الأسباب.



طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد.. القصة الكاملة لانفصال خفي منذ 6 أشهر

الواقعة الأولى التي فتحت الملف كانت مع إعلان الفنانة المصرية سمية الخشاب طلب الطلاق من الفنان المصري أحمد سعد، بعد عامين فقط من إعلان زفافهما، حيث بادر سعد بإعلان الانفصال بكتابة منشور عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" قال فيه: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".

ولم تمر ساعات قليلة على هذا الإعلان، حتى ظهرت الفنانة سمية الخشاب لتعلن أن القرار قرارها، وأنها لن تعلن السبب الحقيقي لأنها "بنت أصول" على حد تعبيرها.

وأوضحت سمية الخشاب أن قرار طلاقها من أحمد سعد جاء قبل 6 أشهر من التردد، وأن المحامي الخاص بها لم يسر في الإجراءات إلا قبل أيام، وكان رد فعل أحمد سعد عنيفا مع المحامي، واستيقظ صباح أحد الأيام ليكتب على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه قرر الانفصال.





وفي اليوم نفسه، ظهرت سمية الخشاب عبر برنامج "أحلى النجوم" مع بوسي شلبي على فضائية المحور المصرية للتلويح بأن سبب الطلاق له علاقة بالعنف الموجه لها دون أن تقول ذلك بوضوح.







سمية التي قدمت مؤخرا أغنية عن العنف ضد المرأة بعنوان "بتستقوى"، تحدثت في البرنامج عن الضرب الموجه للمرأة على الشاشة، وتأثيره على الواقع، وكم مرة تعرضت للضرب في السينما، كما نفت تعرضها للضرب من والدتها أو والدها مطلقا، أو تعرضها لمشاهد عنف في حياتها الأسرية.





الأمر نفسه، تكرر بين شاهيناز ضياء نجمة ستار أكاديمي عام 2008، وزوجها رجل الأعمال إيهاب محمود بعد نشرها صورة لآثار عنف على وجهها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكتبت تقول إن زوجها ضربها ووالدتها.

ونشرت صورتين لها كشفت من خلالهما إصابتها بعد ضرب زوجها لها، وتعرضها لكدمات في وجهها.

وروت الفنانة المصرية تفاصيل ما حدث، خلال استضافتها في برنامج "رأي عام"، حيث قالت إنها وزوجها منفصلان منذ عامين ولكن الطلاق لم يقع رسميا بينهما، لكنها قامت برفع قضية خلع ضده وتنتظر الحكم فيها.





وأوضحت أنها خلال العامين السابقين كانت لا تمانع في أن يرى زوجها ابنهما "مالك"، لكنه استغل سفرها خلال الأيام الماضية وطلب رؤية ابنه، فوافق أهلها كالمعتاد، وبالفعل أخذ الطفل ورفض إعادته.

وأشارت إلى أنها ذهبت مع والدتها للمطعم الذي يعتاد زوجها الجلوس به للتفاهم معه لإعادة ابنها، لكنهما تقابلا أمامه ووقعت مشاجرة بينهما، فقام بضربها، وعندما حاولت والدتها التدخل ضرب والدتها أيضا.

وعن الإصابات التي تعرضت لها، قالت: "أصيبت بشرخ في عظمة الأنف بعد تعدي زوجي عليّ بالضرب، وهي إصابة ليس لها أثر خارجي، والنيابة قررت عرضي على الطب الشرعي، وأنا أيضا أطالب بهذا ليتم توثيق إصابتي".

زوج شاهيناز فاجأها خلال الحلقة بمكالمة هاتفية اكتفى فيها بالتأكيد على عدم صحة كلامها، وأنه يثق في النيابة أنها سترد لها حقه، وأغلق الهاتف رافضا المناقشة معها.

ودخلت شاهيناز في نوبة بكاء على الهواء، مؤكدة أنها لم ترَ ابنها منذ سفرها وحتى الآن، وتريد الاطمئنان عليه ويعود إلى حضنها.





وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أوضح زوج شاهيناز رجل الأعمال إيهاب محمود حقيقة ما حدث بينهما من التعدي عليها بالضرب، لافتا أنه علم بوجود زوجته خارج مصر منذ أسبوع، وأنها لم تخبره بمكانها الحقيقي وتركت معه الولد ولم يخطفه.

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وبخصوص واقعة الضرب، قال إن زوجته لديها جيوب أنفية، وأي لمسة في أنفها تتسبب في النزيف، مؤكدا أنها التقطت صورة سيلفي ونشرت صورة تقول إنه "خطف ابنه".





ونفى إيهاب محمود قيامه بضربها مؤكدا أن الأمر كان مجرد دفاع عن النفس بسبب اعتدائها وأمها عليه، وأكد الزوج أنهما منفصلان منذ عامين ولا توجد مشكلات بينهما، وأنها رفعت ضده دعوى خلع، لافتا إلى أن الموضوع برمته في يد القضاء.

وكانت شاهيناز تزوجت في أغسطس/آب عام ٢٠١٤، وأهدت لزوجها أغنية "أنا بعشقه" التي حققت نجاحًا كبيرًا.





وبعيدا عن العنف انضم المغني محمود العسيلي وزوجته الثانية نادين الملا إلى نادي الطلاق الفني في شهر مارس/آذار، مبررا أسباب طلاقه.

عسيلي قال لبرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه سمر يسري: "لا أستطيع الحياة دون أن أكون سعيدا، وهذا لا يعني أن زوجتي السابقتين لم تكونا جيدتين بالعكس، لهما مني كل الاحترام والتقدير، ولكني لا أستطيع الحياة في شكل ملعب، أنا شخصية صعبة وحساسة جدا وأحتاج لامرأة حساسة للغاية".

وأكد عسيلي أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية، وهناك أصدقاء له لم يعلموا أنه طلق زوجته الأولى إلا بعد إعلان زيجته الثانية.





وكشف عسيلي أنه عصبي ولكنه لا يخطئ، مؤكدا أن السبب في طلاقه في المرتين كان شعوره بعدم الاهتمام من زوجتيه.

وقام العسيلي بحذف كل صوره مع زوجته الثانية نادين الملا من حسابه بتطبيق "أنستقرام".

وكان عسيلي احتفل بزواجه من نادين الملا في 2015، وضم لقطات من حفل زفافه في أغنية "فرحة"، كما سبق له الزواج من قبل في 2008، وأهدى لزوجته أغلب أغاني ألبومه الثالث "طول ما أنتي جنبي"، وانفصلا في هدوء منذ سنوات، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي" في 2010.





ولم ينقضِ شهر مارس حتى انتشر خبر طلاق الفنانة بسمة من زوجها عمرو حمزاوي الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد زواج استمر لأكثر من 7 سنوات، حيث أعلن الثنائي زواجهما في فبراير/شباط 2012.

ووقع الطلاق بين بسمة وعمرو حمزاوي داخل السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من شهرين، بحسب موقع "القاهرة 24".





وكانت شائعات طلاقهما ترددت مع ظهورها دون ارتداء خاتم زواجها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكذلك مهرجان الجونة السينمائي.

وكان آخر تعليق من عمرو حمزاوي عن علاقته ببسمة في فبراير/شباط 2017، وذكر فيه السبب وراء ابتعاد زوجته الممثلة بسمة عن عملها بالفن منذ سنوات في مقال بعنوان "المنفى".

الفنانة بسمة، التي رزقت بطفلة وحيدة من زواجها وهي نادية، أكدت خبر الانفصال عن زوجها السابق عمرو حمزاوي، بعدما حذفت جميع صوره، وأيضًا صور تجمعهما معًا، من حسابيها على "أنستقرام" و"فيسبوك"، التي سبق أن نشرتها فى السنوات الماضية أثناء فترة زواجهما.



