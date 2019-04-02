عمرو دياب يُحيي حفلاً جديداً في السعودية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يُحيي الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً في مدينة جدة السعودية. حيث سيلتقي_ بحفله الثالث في المملكة بغضون 6 اشهر_ مع الجمهور في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مساء الجمعة 12 ابريل الجاري، ليقدم مجموعةً كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة. علماً أنه عاد عصر أمس إلى القاهرة قادماً من الامارات بعدما أحيا حفلً حاشداً في مدينة دبي مساء الجمعة الماضية.

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