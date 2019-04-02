مصطفى قمر وسيد رجب يدعمان أبطال فيلم "يوم العرض"

نظمت أمس رابطة إعلاميين الفن المصري EAMA العرض الخاص لفيلم "يوم العرض" بمجمع سينمات سينشري في بورتو كايرو مول بالتجمع الاول بحضور معظم ابطال العمل ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والاعلام.

وحضر العرض الخاص كل من: الفنانين: مصطفى قمر ، سيد رجب ، علاء مرسي ، يسرا وجيه ، محمد عز ، مهند حسني ، اسماعيل شرف ، ياسر فرج ، احمد رفعت ، وائل عوني ، محمود عزت ، وائل عبد العزيز ، عمرو يسري ، احمد كامل ، ماجد عبد العظيم ، اسلام نجيب ، محمد محي ، هاني التابعي ، ناصر عبد الحفيظ ، والمنتجين: شريف عبد العزيز واحمد فوزي منصور ، المؤلف/ نادر صلاح الدين ، الشاعر/ عنتر هلال ، والمطرب/ ياسر عدوية ، والرابر/ ناصر ابو لافي ، والمخرج/ كمال منصور ،و الاعلامية/ منال حمروني ، ومصممة الازياء/ سارة طايل ، ومدربة الاسود/ فاتن الحلو ، ومدام ريتا داوود والدة الفنانة كلوديا والتي تغيبت عن العرض الخاص لسفرها للأردن.

يوم العرض بطولة كل من : ايهاب فهمي ،حسام الجندي ،احمد صيام ، ندى بهجت، كلوديا ، محمد السعدني ، رضا ادريس ، محمد الغريب ، بهاء الخطيب ، محمد عبد الجواد ،منير مكرم ،محمد العزب ،ولأول مرة الاعلامي احمد فاروق ، شيماء قاسم ، تامر محسن ، رامي اوريج ، الطفلة/ مريم عمرو ، تدريب اخراج/ منال الضوي ، استايلست/ ايمي ايهاب ، مهندس ديكور/ وائل عبد الله ، مستشار اعلامي/ محمد بدر ، افيشات/ احمد عامر ، موسيقى تصويرية ومكساج/ مو الشاعر ، مونتاج/ محمد نبيل، مدير تصوير/ احمد رامي ، منتج فني/ مدحت لبيب ،توزيع شركة الاخوة المتحدين – الموزع وليد صبري- ، انتاج شركة ميكرز للإنتاج السينمائي – المنتج عمرو طنطاوي – ، تأليف/ ايهاب ناصر ، فكرة واخراج/ بيبرس الشهاوي.

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وتدور احداث الفيلم في اطار تشويقي حول شخصية مبهمة تظهر بملامح الجوكر والذي يقرر احتجاز ابطال عرض مسرحي محاولة منه لاكتشاف من استولى على الكنز الخاص به المخبئ داخل ديكور المسرحية وتتوالى الاحداث الى ان تظهر حقيقة الجوكر والكنز.

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