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شيرين عبد الوهاب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب مع الاستايلست ياسمين رضا في أحدث ظهور لهما، وظهرت شيرين

في الصورة بالشورت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، الذي رافقها لحفلها الأخير في دبي.

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وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الإمارات العربية المتحدة، وحقق الحفل نجاحا كبيرًا، ومن المنتظر أن تخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب للتحقيق أمام نقابة المهن الموسيقية، يوم 10 أبريل الجاري، في قضية الإساءة لمصر. 

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