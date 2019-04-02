تجهيز البرومو التشويقي لـ"الواد سيد الشحات" وطرحه بعد أيام

يعمل المخرج أحمد الجندي على تجهيز البرومو التشويقي لمسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، من أجل طرحه خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا قبل انتهاء هذا الأسبوع، وذلك من أجل الدعاية للعمل خاصة أن أسرة المسلسل انتهت من تصوير أكثر من نصف الحلقات خلال الفترة الماضية.

وانتهى أحمد فهمى وأبطال المسلسل من تصوير 17 حلقة كاملة فى أحداث العمل حيث يتم التصوير بشكل يومى وتصل عدد ساعات التصوير إلى 18 ساعة، لاسيما أن هناك رغبة قوية من صناع العمل بالانتهاء من كل الحلقات قبل حلول شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندي ومن إنتاج "شركة سينرجي"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.

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احمد فتحي في رمضان المقبل بمسلسل " الواد سيد الشحات"