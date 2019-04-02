فرقة نغم القنال تستعد لاحياء حفلًا فنيًا بمتحف أم كلثوم

يقيم متحف أم كلثوم بمنيل الروضة، حفلًا فنيا لفرقة "نغم القنال" بقيادة المايسترو الدكتور حسام جمال الدين، في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أشهر الأغاني منها "ست الحبايب" أداء الكورال ،"مهما خدتني المدن" أداء رءوف فوزى، "دوارين في الشوارع" أداء ندى سيد، "احن قلب في الدنيا" أداء رؤوف فوزى وندى سيد، "اتعودت عليك"،"ليلة سهر" أداء صفاء وهيب، "ياحلاوة الدنيا" أداء حسن ابراهيم ، " يانجف بنور" أداء وجيه اسطفانوس، "يا ابو الطقية الشبيكة" أداء بسيونى عمارة، "بعيد عنك" أداء محمد حافظ، " ياحلاوتك يا جمالك" أداء حنان عز الدين، "حبيتك بالصيف" أداء سلمى هشام، " بتسال ليه عليا " أداء ايمان نور، "دور عليه تلقاه" أداء صفاء، حسام، " وركبنا على الحصان" أداء على بارح .

يذكر أن فرقة "نغم القنال" قد تأسست عام 2007 وتضم العديد من الأصوات الغنائية المتميزة من مختلف الأعمار، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الغنائي لمنطقة القنال وتراث الموسيقى العربية بوجه عام.

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