آذار شهر الانفصال ونهاية العلاقات الزوجية بين نجوم الفن

انفصل عدد من نجوم الفن خلال الشهر الماضي عن أزواجهم، وكان آخرهم الفنان أحمد فاروق الفيشاوي الذي انفصل عن زوجته ندى الكامل التي أكدت صفحة منسوبة لها على السوشيال ميديا خبر الانفصال وذلك بعد زواجهم لمدة عام وكانت تحضر معه جميع المهرجانات العالمية، وقالت: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا.. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا.. النهارده وبعد تفكير عميق أنا قررت أتخلى عن خططي في الحياة وأسيب الأمر بيد الله، أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي".

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بينما ردت ندى الكامل على الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي بالنفي من خلال 10 صور لها تظهر فيها برفقة الفيشاوي، الذي لم يشغله كشف حقيقة هذا الأمر.

وأيضا منذ يوم، انهال علينا خبر انفصال الفنانة بسمة عن زواجها السياسي المعروف عمرو حمزاوي، والذي تم داخل السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأيضا انفصال الفنان أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج دام لأكثر من عام، وكتب سعد عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق، مضيفا أنه يتمنى الحب والعطاء لأولاده.

وكانت الراقصة الروسية جوهرة قد انفصلت عن زوجها وهو أحد الراقصين الروس، منذ فترة، لكنها أعلنت عنه بعد طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب، ونشرت فيديو مع سعد عبر إنستجرام، وهو يغني ويرقص معها، عقب طلاقهما.

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كما أعلن المطرب محمود العسيلي انفصاله عن زوجته نادين الملا، بعد زواج دام قرابة 3 سنوات ونصف السنة، علما بأن نادين هي الزوجة الثانية للعسيلي، وأكد العسيلي في أحد البرامج أن سبب انفصاله في الزيجتين هو عدم شعوره بالسعادة.

وفاجأت المطربة ساندي الجمهور بإعلان طلاقها من زوجها المخرج حازم كتانة بعد زواج دام لأكثر من عام، وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرنامج مؤخرا، علما بأنه الطلاق الثاني لساندي بعد انفصالها عن زوجها الأسبق حسام بدران.

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زوجة الفيشاوي تثير ضجة "جديدة" على مواقع التواصل الاجتماعي