شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى لليوم السابع: "سمعت الصوت المفبرك حسيت إنه صوتى.. واحنا بنتحارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هالة صدقى، إن الفيديو الذى نسب إليها بتوجيه ألفاظ خارجة لزملائها الفنانين مفبرك، موضحة: " الفيديوده صورته امبارح، وكان الصوت اللى عليه صوت الأشجار والعاملين بالمسلسل معايا، بس أنا لم أتكلم فيه نهائيا، وحتى نشرت فيديو أخر اتكلمت فيه وقلت أننا متذنبين فى البرد عشان مستنين الشمس تغيب عشان نصور بعض المشاهد".

وأضافت فى تصريج خاص لـ ”الخليج 365”، اتفاجئت النهاردة بصوت على الفيديو وعليه ألفاظ ،وفعلا كان على حسابى على "الانستجرام" فاكتشفت إن شخص عمل اختراق لحسابى، ونزل الفيديو اللى فيه ألفاظ لزملائى.

وتابعت: "أنا نفسى لما سمعت الصوت حسيت إنه صوتى، بس عرفت بعدها إن فى برامج بتقدر تغير الصوت وحصلت كتير قبل كده، وانا ضعيفة فى التكنولوجيا جدا، ولا عارفة يعنى إيه اختراق، حتى الدليل إنهم ماخدوش فيديو أكون ظاهرة فيه بتكلم عشان حركة الشفايف مش هاتكون منطبقة على الكلام اللى بيتقال".

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واختتمت حديثها مؤكدة :"أنا فنانة مش دكتورة، وأنا لو شتمت كده يبقى بشتم نفسى أنا كمان، واللى بيتابعونى يعرفوا إنى دايما بقول إن دول أهلى واخواتى وأصحابى وبدافع عنهم، يبقى إزاى هشتمهم بالطريقة دى، أنا حتى أصحابى مصدقوش الفيديو نهائى لأنهم عارفينى كويس، للأسف إحنا القوة الناعمة سواء مثقفين أو ممثلين أو كتاب بنتحارب من الخارج، ونفسهم فى أى غلطة لينا".

وكان فيديو نشر على حساب الفنانة هالة صدقى عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورت فيه مجموعة من العاملين من كواليس تصوير مسلسل وتضمن صوتا مشابها لها وتقوم بتوجيه إساءة للعاملين معها بالمسلسل واصفة اياهم بـ "الجرابيع والحثالة".