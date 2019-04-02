شكرا لقرائتكم خبر عن 32 بوستر لجميع الشخصيات الخارقة من فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة مارفل على تشويق منتظرى آخر أجزاء سلسلة فيلم " Avengers"، لذلك قامت بطرح 32 بوستر رسمي لكل الشخصيات من فيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية يوم 26 إبريل الجارى.



Avengers



Avengers

وكانت قد كشفت الشركة أن الجزء الأخير من السلسلة سيكون الأطول، حيث إن مدته ستصل إلى أكثر من الـ 3 ساعات.



Avengers



Avengers

يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.



Avengers



Avengers

وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.



Avengers



Avengers

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers

Advertisements



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers



Avengers