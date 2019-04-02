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32 بوستر لجميع الشخصيات الخارقة من فيلم Avengers: Endgame

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة مارفل على تشويق منتظرى آخر أجزاء سلسلة فيلم " Avengers"، لذلك قامت بطرح 32 بوستر رسمي لكل الشخصيات من فيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية يوم 26 إبريل الجارى.

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

وكانت قد كشفت الشركة أن الجزء الأخير من السلسلة سيكون الأطول، حيث إن مدته ستصل إلى أكثر من الـ 3 ساعات.

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

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Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

Avengers
Avengers

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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