- 1/33
- 2/33
- 3/33
- 4/33
- 5/33
- 6/33
- 7/33
- 8/33
- 9/33
- 10/33
- 11/33
- 12/33
- 13/33
- 14/33
- 15/33
- 16/33
- 17/33
- 18/33
- 19/33
- 20/33
- 21/33
- 22/33
- 23/33
- 24/33
- 25/33
- 26/33
- 27/33
- 28/33
- 29/33
- 30/33
- 31/33
- 32/33
- 33/33
شكرا لقرائتكم خبر عن 32 بوستر لجميع الشخصيات الخارقة من فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة مارفل على تشويق منتظرى آخر أجزاء سلسلة فيلم " Avengers"، لذلك قامت بطرح 32 بوستر رسمي لكل الشخصيات من فيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية يوم 26 إبريل الجارى.
Avengers
Avengers
وكانت قد كشفت الشركة أن الجزء الأخير من السلسلة سيكون الأطول، حيث إن مدته ستصل إلى أكثر من الـ 3 ساعات.
Avengers
Avengers
يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.
Avengers
Avengers
وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
Avengers
Avengers
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
Avengers
كانت هذه تفاصيل خبر 32 بوستر لجميع الشخصيات الخارقة من فيلم Avengers: Endgame لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.