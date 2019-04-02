شكرا لقرائتكم خبر عن بيدوب الخلافات.. أحمد الفيشاوى يهنىء زوجته بعيد ميلادها ..ماذا قال؟ ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد الفيشاوى، زوجته ندى الكامل، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة معلقًا عليها "إلى زوجتى القوية الباقية.. كل سنة وأنتى طيبة بمناسبة عيد ميلادك.. أحبك"، جاء ذلك بعد عدة ساعات من تعليق ندى الكامل على أحدى الحوارات المسجلة لزوجها، والذى كان يتحدث بحب عن زوجته، وقالت "أنا كمان بحبك.. ولا عزاء للحاقدين.. وشكرًا لكل الناس الجدعه اللى عرفت إنهم كتير أوى.. بجد بشكركم.. انتوا حبايبى".

وتأتى كلمات الحب والصور المتبادلة بين أحمد الفيشاوى وزوجته، بعد أيام قليلة، من أزمة الخلافات بينهما التى روجت على أثرها شائعات طلاقهما، ما جعلت الثنائى محل اهتمام الجمهور بعدما تصدرا الترند فى مصر لساعات طويلة فور تردد الشائعة.



تدوينة أحمد الفيشاوى

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تدوينة ندى الكامل

ولكن أزمة شائعة طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل، انتهت بنفى أحمد الفيشاوى، الأمر برمته، فيما أكدت انتهى الخلاف فى جلسة عشاء بمنزل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، الذى عقدها، مساء السبت، لحل الخلاف بين نجله الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل، التى حضرت هى الأخرى للعشاء، حيث سعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى لإنهاء الخلاف بين ابنه وزوجته وطالبهما بأن يتحملا بعضهما، خاصة بعد الخلافات الزوجية التى دبت بينهما بقوة على مدار الأسابيع الماضية، مما جعل زوجة الفيشاوى تطلب الطلاق، وحتى الآن لم يحدث انفصال أو طلاق بين الزوجين، بل ذابت بعض المشاكل بينهما بعد جلسة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى بهما.

ويشار إلى أن الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل أصبحا محط أنظار الجمهور على مدار الشهور الماضية، خاصة بعد قبلاته المستمرة لزوجته أمام كاميرات المصورين فى الاحتفالات والمهرجانات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى ملابسها الجريئة فى كثير من الأحيان.