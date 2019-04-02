شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يهنئ ابن شقيقته حمدى المرغنى بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الكوميدى سليمان عيد ابن شقيقته الفنان حمدى المرغنى، بعيد ميلاده من خلال نشره صورة بصحبته قائلا: "كل سنة وانت طيب يا حمدى يا رشاش الكوميديا".

يذكر أن الفنان حمدى المرغنى بدأت مسيرته الفنية بعد مشاركته فى عروض تياترو مصر التى أسسها النجم أشرف عبد الباقى ثم مسرح مصر، وتوالت الأعمال السينمائية والدرامية بعدها ليصبح علامة فى الأعمال الكوميديا فى مصر، أبرزها أبرزها "جحيم فى الهند"، "كلب بلدى"، "أوشن 14"، ومسلسل "فى الـ لا لا لاند".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان عيد يهنئ ابن شقيقته حمدى المرغنى بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.