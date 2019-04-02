شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشقيق الأكبر للفنانة حنان شوقى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل قبل قليل عبد العظيم، الشقيق الأكبر للفنانة حنان شوقى، وذلك بعد صراع مع المرض. وقالت حنان شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجنازة تقام غدا بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة بالمعصرة بمحافظة الدقهلية، ولم تعلن موعد العزاء حتى الآن. Advertisements

حنان وشقيقها الراحل وطلبت الفنانة حنان شوقى يوم 25 مارس الماضى من جمهورها الدعاء لشقيقها الأكبر بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى، وكتبت حنان: "أخويا الكبير فى الرعاية ربنا يشفيك ويعافيك أنت وكل مريض".

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