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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحدث الفنانون آسر ياسين، وسلمى أبو ضيف وعمرو يوسف ودرة عن طفولتهم وأحلامهم والأغنيات التي كانوا يحبونها، في إعلان جديد لمؤسسة مجدي يعقوب.
وأشاروا إلى الأشياء التي كانوا يخافون منها في سن الطفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر في إعلان لمؤسسة مجدي يعقوب.. آسر ياسين ودرة وعمرو يوسف يتحدثون عن ذكرياتهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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