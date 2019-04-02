سقطت خلال التصوير.. تفاصيل عودة حلا شيحة للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

رصدت كاميرا برنامج "إم بي سي تريندنج" سقوط الفنانة حلا شيحة أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد "طرفة بن العبد".

وقالت شيحة إن الفيلم الذي تعود به للسينما، يحكي قصة مذيعة تصنع تقريرًا عن الشاعر الشهير طرفة بن العبد، الذي قُتل في سن صغيرة.

وأضافت حلا شيحة خلال لقائها مع البرنامج أن الشخصية، التي تجسدها تتواصل مع طرفة بن العبد من خلال الفيلم وتراه وتقع في حب أشعاره، مشيرة إلى أنها تحمست للفيلم، وتتمنى أن ينافس على جوائز.

وتقوم حلا حاليًا بتصوير دورها في مسلسل "زلزال" وتجسد دور صافيا، أمام الفنان محمد رمضان في أول عمل درامي بعد عودتها من الاعتزال.

