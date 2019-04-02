بعد ظهورها على قناة قطرية.. محمد الباز يهاجم أنغام ويطالبها بالاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

علق الإعلامي محمد الباز، على ظهور المطربة أنغام على أحد القنوات التلفزيونية التابعة لقطر، مطالبًا المطربة بإصدار بيان تعتذر فيه للمصريين على الظهور في قناة تعاديهم.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" والذي يُعرض عبر قناة "المحور"، أمس الأحد، إن أنغام حسب تصريحات زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كانت تشارك مروان خوري في برنامج بـ"أبو ظبي" وكان من المفتروض أن يذاع على قناة لبنانية، موضحًا أن "أنغام تعد برنامج مسابقات مع مروان وهنفترض إنها مكنتش تعرف، بس الإعلان ظهر بقاله كذا يوم، لازم تطلع تعتذر".

ووصف الباز ما فعلته أنغام بـ"الخطأ الكبير"، وأضاف أنه عقب التنويه عن إذاعة البرنامج على شاشة العربي التابعة لدولة قطر، لم تتبرأ أنغام من الواقعة ولم تُظهر إنزعاجها من إذاعة برنامجها على قناة معادية لمصر، ولا تتوقف عن مهاجمتها، ووجه محمد الباز رسالة للفنانة أنغام قائلًا: "دي مش سياسة ده دور وطني، ولو انتي مجرد حنجرة وصوت بطلي.. الفنانين الحاليين لازم يكون عندهم حس وطني، مثل عبدالحليم لما غنى عدى النهار".

وأنهى محمد الباز حديثه قائلًا: "هعتبر إن أنغام لم تعرف حتى الآن، أنا أنتظر اعتذارها فور علمها"، وطالب الباز المحاميين بعدم اللجوء لرفع قضايا، قائلًا: "بلاش اللي قاعدين للسقطة واللقطة يكبروا الموضوع لإنه يحتاج لحوار لا بلاغ".​