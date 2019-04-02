هنا الزاهد دون مكياج وريهام أيمن رفقة ابنتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية "دون مكياج".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وليد توفيق

نشر المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة له.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة تجمعها بابنتها ليليا شريف رمزي.

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بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة التقطتها لها صديقتها أثناء نومها في أحد مراكز التجميل.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها من داخل سيارتها.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته إسراء.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره.​