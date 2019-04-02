النشرة الفنية| مقتل مطرب ووفاة شقيق حنان شوقي وكذبة رانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى نشر موقع الخليج 365، أمس الإثنين، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة وفاة شقيق حنان شوقي، ومقتل المطرب الأمريكي نيبسي هاسل، وحقيقة اعتزال شيرين عبد الوهاب، وتقييم النقاد للممثلات التي قدمن أغاني خلال الفترة الماضية، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره

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