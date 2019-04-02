بشرى: فيفي عبده أجدع ست ممكن تقابلها في حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بالفنانة فيفي عبده.

علقت بشرى على الصورة: "أحلى حاجة ممكن تحصلك صدفة هي إنك تقابل ففة، من أجدع الستات إللى ممكن تقابلها فى حياتك وأكثرهم إيجابية و طيبة و قوة شخصية وإعتزاز بالنفس وكم الخير إللى بتعمله فى السر من غير ما تجهر بيه شئ رائع، ٥ مواه على أحلى فيفى عبدو.. بحبك".

تشارك فيفي عبده حاليًا في تصوير دورها في مسلسل "ياسمينا" من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد، وعدد كبير من الممثلين.



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