بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع " فيس بوك" منشورا يعلن به تصدره قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب.

وكتب رمضان: "الحمد لله، ثم شكرا جمهوري الغالي، اسمي "محمد رمضان" على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر".

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يُذكر أن الأغنية الثانية في التريند، التي أشار إليها "رمضان" في منشوره، هي أغنية شادي سرور التي أطلقها أول أمس، موجهًا خلالها هجومًا شديد اللهجة لمحمد رمضان، متهما إياه بالغرور والتكبر، وحققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وجاءت في المركز الثاني في قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب.