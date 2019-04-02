- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع " فيس بوك" منشورا يعلن به تصدره قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب.
وكتب رمضان: "الحمد لله، ثم شكرا جمهوري الغالي، اسمي "محمد رمضان" على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر".
يُذكر أن الأغنية الثانية في التريند، التي أشار إليها "رمضان" في منشوره، هي أغنية شادي سرور التي أطلقها أول أمس، موجهًا خلالها هجومًا شديد اللهجة لمحمد رمضان، متهما إياه بالغرور والتكبر، وحققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وجاءت في المركز الثاني في قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.