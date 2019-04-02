بالفيديو: سيدة عجوز تصدم نادين نسيب نجيم بما تقوم به.. شاهدوا رد فعلها

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة كبيرة خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، ليس فقط بسبب تصريحاتها الجريئة واعترافاتها الصريحة، انما ايضاً بسبب ما قامت به على الهواء مع سيدة عجوز كانت بين الحضور.

وحرصت نادين على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو من محادثتها للمسنة المقعدة، وذلك بعدما تنبهت لوجودها بين الحضور فنزلت من على المسرح فوراً وتقدمت نحو السيدة لتقديم التحية لها وشكرها على حضورها.

وخلال ذلك قالت العجوز إنها تابعت جميع مسلسلات نادين، منذ سنوات، معربةً عن حماسها لمشاهدتها مسلسل “خمسة ونص”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، فقامت نادين باحتضانها وسط تفاعل كبير من الجمهور لموقفها الإنساني مع السيدة.

بدورها، علقت نادين على المقطع قائلة “احلى شي بالحلقة كلها هي هالحجة. قديش طيبة ومهضومة. الله يطول بعمرها ويخليلها اولادها”.

من جهة ثانية، تواصل الفنانة اللبنانية تصوير مسلسها الجديد مع النجمين قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.