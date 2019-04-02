لطيفة تغني «فتنة الإرهاب» من أشعار حاكم دبى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم النجمة التونسية لطيفة، أغنية جديدة من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وهى أغنية تعبر عن أوجاع الأمة العربية والإنسانية بشكل عام من الإرهاب حول العالم.

وقالت الفنانة التونسية في تصريحات صحفية: تشرفت بغناء قصيدة “فتنة الإرهاب، من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. كلمات هادفة قوية صريحة تحمل الكثير من أوجاع هذه الأمة لا وبل الإنسانية جمعاء وبالذات فى هذا التوقيت، فيما تقول الأغنية:

ليس للإرهاب دين أو كتاب .. هو فيما بان لى شرعة غاب

وله الأتباع فى تفكيرهم .. كل شئ ممكن إلا الصواب

من مضى فى نهجهم أو فعلهم .. خاسر ما حظه إلا السراب

أى فكر هو هذا فكرهم .. غير قتل النفس من غير احتساب

خطف الإسلام منا زمرة .. فتحت للشر والفتنة باب

زمرة مجنونة ملعونة .. كل ما تأتيه هدم وخراب

يقتل الواحد منهم أهله .. لا يراعى أى قربى وانتساب

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أى شرع كل ما فيه دم .. يترك الارض بما فيها يباب

لن يتوبوا عن أذى يأتونه .. أبداً إلا إذا الشيطان تاب

بعثوها فتنة مشهودة .. تترك الدنيا تراباً فى تراب

يا بنى الإسلام هل من وقفة .. تحسم الشر وتجتث الخراب

إن هذا الدين فى حفظ وكم .. جالدوه بسيوف وحراب

حفظته قدرة الله لنا .. ما لنا فى قدرة الله ارتياب

وبنصر من رجال نذروا .. أنفساً تكتسب المجد اكتساب

فى رباط وبعزم راسخ .. قد أعدوا عدة الخيل العراب

فأعدوا ما استطعتم واصبروا .. ذاك وعد الله فى أم الكتاب