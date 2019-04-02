نجوم الفن والإعلام يحتفلون بتوقيع كتاب «فاروق حسني يتذكر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

نظمت دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة كتاب “فاروق حسنى يتذكر.. زمن من الثقافة والفن” للكاتبة انتصار دردير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

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وشهد الحفل حضور الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، والدكتور مصطفي الفقي، ومحمد مصطفي شردي والإعلامية لميس الحديدي، والكاتبة الكبيرة مني رجب، والدكتورة الإعلامية رشا سمير، ومنصور الجمال،والدكتورة سهير عبد القادر.

وكتاب “فاروق حسنى يتذكر.. زمن من الثقافة”، هو مزيج بين السيرة الذاتية، والمواجهة بالأسئلة، وشهادات الشهود، والتي حاورته فيه الكاتبة انتصار دردير والصادر عن دار نهضة مصر، والذي يرصد تجربة 23 عامًا فى خدمة وزارة الثقافة المصرية، ليحقق الفنان فاروق حسني رقمًا قياسيًا لاستمراره في منصب الوزير على مستوى العالم.