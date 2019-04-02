أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة يدعمون السياحة في المنيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

قام الفنان المصري أشرف عبدالباقي مع فرقته المسرحية الجديدة التي تقدم “مسرحية كلها غلط جريما في المعادي” بمحافظة المنيا، بجولة نيلية سياحية أثرية إلى قرية بني حسن، والتي نالت إعجاب الجميع بجانب حسن الاستقبال من قبل أهل المنيا.

فيما سيتوجه عبدالباقي وفرقته الجديدة إلى محافظة أسيوط استعدادا لبدء العروض على مسرح جامعة أسيوط في الفترة من 3 وحتى 5 أبريل المقبل، ثم العودة مجددا إلى القاهرة.

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مسرحية كلها غلط “the play that gose wrong” هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليفHenry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

ومسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.