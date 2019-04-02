سيد رجب ومصطفى قمر يحتفلون مع إيهاب فهمي بالعرض الخاص لفيلم «يوم العرض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل عدد من نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم “يوم العرض”، والذي أقيم في أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص كل من الفنان مصطفى قمر وزوجته في أول ظهور لها، والفنان سيد رجب، والفنان ياسر فرج، عمرو حمزاوي، عمرو يسري، والمخرج جمال منصور، والفنان علاء مرسي، والفنان أحمد رفعت، والفنان محمد عز.

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جدير بالذكر أن فيلم ” يوم العرض” من بطولة كل من الفنان إيهاب فهمي، والفنانة كلوديا حنا، والفنان أحمد صيام، حسام الجندي، محمد السعدني، ندى بهجت، وهو من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج بيبرس الشهاوي، وإنتاج عمرو طنطاوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول شخصية مبهمة تظهر بملامح الجوكر الشهيرة، ويقرر احتجاز أبطال عرض مسرحي محاولة منه لاكتشاف من استولى على الكنز الخاص به والمخبأ داخل ديكور المسرحية وتتوالى الأحداث إلى أن تظهر حقيقة الجوكر والكنز.

ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا ، يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل الجاري بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.