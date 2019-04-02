صراع العروش.. دينيرس تارجارين لن تنجو في الموسم الثامن

كشف موقع "ماشابل" الأمريكي، الإثنين، أن الملكة دينيرس تارجاريان، إحدى الشخصيات الرئيسية في مسلسل "صراع العروش"، لن تنجو خلال الموسم الثامن المرتقب بث أولى حلقاته في 14 أبريل/نيسان الجاري.

وأشار الموقع إلى أنه مع استمرار وتصاعد نظريات المعجبين حول الأحداث المحتملة للموسم الأخير لأكثر المسلسلات شهرة في العالم، أكد جورج مارتن، مؤلف الرواية المأخوذ عنها المسلسل، أن دينيرس الملقبة بـ"أم التنانين"، وتؤدي دورها الممثلة إميليا كلارك، لن تحظى بالعرش الحديدي بل وستواجه موتا ملحميا.

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وكانت كلارك كشفت في مارس/آذار الماضي رد فعلها بعد قراءة سيناريو الموسم الأخير، وقالت إن الصدمة دفعتها إلى "السير 3 ساعات في شوارع لندن دون هدف"، مضيفة أن "هناك الكثير من الدموع".

وتشكلت أغلب نظريات المعجبين حول بقاء دينيرس تارجارين وجون سنو بعد المعركة ضد الموتى ثم يتصارعان على العرش الحديدي، لكن مع إعلان جورج مارتن يمكن أن تدخل امرأة أخرى الصراع على العرش.

وأطلقت قناة "إتش بي أو" الأمريكية خلال مارس/آذار الماضي فيديوهات تشويقية عدة وصورا دعائية للموسم الثامن والأخير من المسلسل ذي المشاهدات الأعلى في العالم الذي من المقرر أن يتألف من 6 حلقات تتعدى مدة بعضهم الساعتين.