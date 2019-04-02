تأجيلٌ مفاجِئ لعرض "الضاهر"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: على الرغم من إعلان شبكة قنوات الحياة عن عرض مسلسل "الضاهر" اعتباراً من يوم السبت الماضي إلا أن العمل لم ينطلق على شاشتها رغم الحملة الدعائبة التي سبقته. حيث حلّ بديلاً عنه مسلسل الفنانة يسرا "لدينا اقوال اخرى" الذي عُرِضَ خليجياً في شهر رمضان الماضي ولم يُعرض في مصر إلا عبر شاشة قنوات اون لاحقاً في شهر أكتوبر.

وجاء قرار شبكة قنوات الحياة بتأجيل العرض مفاجئاً للجمهور خاصةً وأن المسلسل كان مؤجلاً منذ أكثر من عامين بسبب مشاكل رقابية. إلا أن منتجه تامر عبد المنعم أعلن أن إدارة القناة قررت عرضه خلال شهر رمضان المقبل باعتباره توقيتاً ملائماً لصالح العمل.

يشار إلى أن أحداث العمل تدور حول قصة ضابط مصري يقع في حب فتاة يهودية ويشارك في بطولته الفنانان محمد فؤاد ورغدة.