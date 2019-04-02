مي كساب تحدد موعد طرح ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"

قررت المطربة مي كساب طرح ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "أنا لسه هنا" في 4 إبريل الحالي بشكل حصري عبر إحدى شركات الاتصلات.

ويضم ألبوم "أنا لسة هنا" 11 أغنية منها: "متغيرة، في من ده، ببساطة، أتحملني" وغيرهم، ويشار إلى أن جميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، الذي حرص على أن يقدم زوجته مي كساب بشكل فني جديد.

وعلى جانب آخر تقوم مي بتصوير دورها في مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

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مي كساب تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات الموجهة إلى زوجها