بشري تنشر صورة تجمعها بالفنانة فيفي عبده عبر "انستغرام"

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنانة فيفي عبده، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت " بشرى" على الصورة قائلة : " أحلى حاجة ممكن تحصلك صدفة هى انك تقابل فوفه، من أجدع الستات إللى ممكن تقابلها فى حياتك و أكثرهم إيجابية و طيبة و قوة شخصية و اعتزاز بالنفس " .

وتابعت " بشرى " قائلة : " كم الخير إللى بتعمله فى السر من غير ما تجهر بيه شئ رائع....٥ مواه على احلى فيفى عبدو..بحبك " .

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