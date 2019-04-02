شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مش أولهم..7 نجوم ظهروا shirtless على المسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد رمضان حفله الأول على مسرح المنارة، وظهر رمضان عاري الصدر بالحفل وهو ما جعله عرضة للانتقاد من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن ما قدمه محمد رمضان يحدث على مسارح العالم وليس فقط على مسرح حفل محمد رمضان، وهناك العديد من نجوم الغناء في العالم يتفاعلون مع جمهورهم علي المسرح لدرجة أنهم يخلعون قمصانهم أو يقدمون عروضا على المسرح، ويقومون بنفس الفعل وهو أمر دارج ومتعارف عليه، ولكن يبدو أن بعض الجمهور ممن لا يحضرون إلا الحفلات الطربية لا يشاهدون مثل هذه العروض والاستعراضات فوجدوها غريبة عليهم.

ومن أبرز نجوم الموسيقي الذين خلعوا قمصانهم على المسرح آدم ليفين وجاستن بيبر وجيسون ديرولو ودان رينولدس و دونالد غلوفر و كريس براون و ليل وين وغيرهم.



آدم ليفين



جاستن بيبر



جيسون ديرولو مع تايلور سويفت

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دان رينولدس



دونالد غلوفر



كريس براون



ليل وين

وكان النجم محمد رمضان أشعل الأجواء فى حفله الفنى الذي قدمه مؤخرا وسط حضور كبير من الجمهور، بتقديمه باقة من أغانية الناجحة ومن ضمنها نمبر وان وجيشنا صعب.

ظهر النجم محمد رمضان وسط الجمهور، وقدم أولى أغانية "نمبر وان" وسط تفاعل كبير من الجمهور بالغناء معه.

يذكر أن النجم محمد رمضان، تحدث على جمهوره فور صعوده على خشبة المسرح مشيرا أنه صاحب الفضل فى نحاجه طوال مشواره الفنى .