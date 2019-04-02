خطب زوجته في الشارع وفقد الذاكرة في صغره.. مواقف في حياة حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 1 أبريل ذكرى ميلاد الفنان الشاب حمدي الميرغني، الذي تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصل على ماجستير في القانون، وكانت بداية مسيرته التمثيلية بالمشاركة في مسرح "تياترو مصر" عام 2013، ثم شارك بعدها في سيت كوم "أنا وبابا وماما" مع النجم أشرف عبد الباقي في عام 2014.

وفي ذكرى ميلاد حمدي الميرغني، نرصد لكم محطات من حياة الفنان حمدي الميرغني:

حياته الشخصية

ولد حمدي الميرغني في السويس، وجمعته صلة قرابة بالفنان الكوميدي سليمان عيد، تزوج الفنان حمدي الميرغني من الممثلة إسراء عبد الفتاح زميلته في "مسرح مصر"، في حفل زفاف حضره نجوم مسرح مصر.

كشف الميرغني عن بداية قصة الحب التي جمعته بزوجته إسراء عبد الفتاح، وقال في لقاء ببرنامج" واحد من الناس": "قصة الحب بيني وبين إسراء بدأت عندما كنا نعرض "مسرح مصر" في الكويت، وكنت معجبا بها ومن هنا كانت البداية"، وتابع: "أنا وإسراء صديقان منذ فترة طويلة، وبعد عودتنا إلى مصر أخذت القرار وقلت لها أحبك، وأغمى عليها من السعادة، وقدمت خاتم الخطوبة في الشارع بمصر الجديدة".

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وأوضح أن والدة إسراء كانت ترفض زواجها من ممثل وترددت في الأول ولكنها الآن تحبني، حمدي وإسراء تزوجا في أبريل 2017.

فقدان الذاكرة

قال الفنان حمدي الميرغني خلال لقائه في برنامج "تلاته في واحد | شيماء سيف"، إنه لا يجيد لعب كرة القدم، وذهب مرة واحدة للعب كرة القدم مع شقيقه فاصطدمت به الكرة مما عرضه لفقدان مؤقت للذاكرة، مضيفًا أنها المرة الوحيدة التي مارس فيها كرة القدم في حياته.

سبب فقدانه سنته

يشتهر الفنان حمدي الميرغني وسط نجوم مسرح مصر بلقب "أبو سنة جنان". وحكي حمدي في أكثر من موقف سبب فقدانه سنته الشهيرة، وقال إنه يحب قيادة الدراجات، مشيرًا إلى أنه كان يقود دراجة أحد أقاربه، فسقط منها واصطدمت بأسنانه وكسرتها.