هذا ما قاله سليمان عيد لحمدي الميرغني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان حمدي الميرغني. كتب سليمان عيد معلقًا على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا حمدي يارشاش الكوميديا". يُذكر أن صلة قرابة تجمع الفنان سليمان عيد بالفنان حمدي الميرغني، حيث صرح الميرغني بأن سليمان عيد خاله. ​

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