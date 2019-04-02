خالد جلال: سعيد بالتواجد في "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعرب المخرج الكبير خالد جلال عن سعادته بتواجده في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي يتيح التواصل الفني ويساعد على عرض إبداعات الشباب.

وأضاف جلال، في كملته بحفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، إن "المسرح قصر من قصور التواصل الاجتماعي التي شيدتها الثقافات المختلفة، وهو أبو الفنون الذي يكفيه تصفيق الجمهور فيزهر مبدعيه فنًا وتألقًا".

بدأ حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بقاعة المؤتمرات في قصر ثقافة شرم الشيخ، باستعراض مصري راقص من إخراج كريمة بدير.

Advertisements

حضر الحفل المخرج خالد جلال، والفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحيز

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسها المخرج المسرحي مازن الغرباوي، وشرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ​