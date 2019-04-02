رامي عياش يطرح "لو أحلامي" على طريقة "برودواي"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: طرح المغني اللبناني رامي عياش أحدث أغانيه على طريقة "Video Lyrics"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" بعنوان "لو أحلامي". تميزت الأغنية بموسيقاها وتيمتها الغربية تشبه تلك التي تؤدى على مسارح برودواي. Advertisements الأغنية من كلمات سما وألحان وتوزيع جان ماري رياشي. وقد طرح رامي عياش أمس الأحد، أغنية جديدة بعنوان "عمر جديد"، تخطت حاجز الـ30 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها. وهي أغنية من كلمات كاترين معوض، وألحان رامي عياش، وتوزيع داني حلو.



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