بالصور.. تفاصيل أول عروض "مستعجلين" بدار الأوبرا

قدم طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة بفرع شيراتون، عرضا مسرحيا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية بعنوان "مستعجلين"، وذلك برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، و هي من تأليف بهيج إسماعيل، و إخراج محمد جبر، و بطولة كل من يمنى هشام، ندى ماجد،أحمد حسونة، ايه مروان، نادين عاصم، فهد محمد، نادين تامر، إبراهيم الفيل، لونا حاتم، محمود شهاب، روان الكيلاني، أحمد المؤيد، حسين أشرف، لديا سامح، علي فايز، عبد الله مصطفي، محمد

علي.

و تدور المسرحية في إطار كوميدي غنائي ثقافي تعليمي، و تجري أحداثها في عيادة مجانين حول عدد من المرضى، و تحدث مواقف بينهم و بين دكتور ناصح صاحب العيادة, يأتي دكتور عبد الهادي الذي حصل علي الدكتوراه من فرنسا و يرجع إلي مصر لكي يفيد بلده، لكنه يكتشف أن دكتور ناصح يقوم بالكشف على مرضاه فقط و يُشَخِص أمراضهم فقط دون الوصول لعلاج، فيبدأ عبد

الهادي في علاج المرضى، و يكتشف خلال رحلة علاج المرضى انهم موهومين بالمرض لانهم يريدون ان يصلوا للقمة دون أن يكدوا في العمل أو يبذلوا أي جهد و أنهم من دون أية مؤهلات, و في النهاية يساعدهم حتي يحققوا نجاحهم و امالهم، و ان السبب الحقيقي وراء فشلهم هو الاستعجال.

يذكر أن مسرحية "مستعجلين"، من تأليف بهيج إسماعيل، و إخراج محمد جبر، و بطولة "طلاب الكلية"اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، و تحت إشراف إدارة كلية اللغة و الإعلام و العاملين بها، و ذلك بالاشتراك مع عمادة شئون الطلاب بفرع شيراتون، و برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

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