قدم طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة بفرع شيراتون، عرضا مسرحيا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية بعنوان "مستعجلين"، وذلك برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، و هي من تأليف بهيج إسماعيل، و إخراج محمد جبر، و بطولة كل من يمنى هشام، ندى ماجد،أحمد حسونة، ايه مروان، نادين عاصم، فهد محمد، نادين تامر، إبراهيم الفيل، لونا حاتم، محمود شهاب، روان الكيلاني، أحمد المؤيد، حسين أشرف، لديا سامح، علي فايز، عبد الله مصطفي، محمدعلي.
و تدور المسرحية في إطار كوميدي غنائي ثقافي تعليمي، و تجري أحداثها في عيادة مجانين حول عدد من المرضى، و تحدث مواقف بينهم و بين دكتور ناصح صاحب العيادة, يأتي دكتور عبد الهادي الذي حصل علي الدكتوراه من فرنسا و يرجع إلي مصر لكي يفيد بلده، لكنه يكتشف أن دكتور ناصح يقوم بالكشف على مرضاه فقط و يُشَخِص أمراضهم فقط دون الوصول لعلاج، فيبدأ عبد
يذكر أن مسرحية "مستعجلين"، من تأليف بهيج إسماعيل، و إخراج محمد جبر، و بطولة "طلاب الكلية"اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، و تحت إشراف إدارة كلية اللغة و الإعلام و العاملين بها، و ذلك بالاشتراك مع عمادة شئون الطلاب بفرع شيراتون، و برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل أول عروض "مستعجلين" بدار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.