الأحد.. حفل هاني مصطفي بساقية الصاوي

يستعد المطرب الشاب هاني مصطفي، لإحياء حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي، وذلك يوم الأحد الموافق 7 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يشارك هاني، العزف خلال الحفل أعضاء فرقته المكونة من بعض الموسيقيينالشباب المتميزين وهم: "
أدم عواد: جيتار، رنا حجاج: فيولين، فيليب أنور: كي بورد، سوكا: عود، أمير غالي: باز، مصطفي كرداني: درامز، مصطفي سعيد: كلارينيت، أحمد هيمن:
جدير بالذكر أن هاني مصطفي، مغني وكاتب أغاني و مؤلف موسيقي تنحصر تحت الإندي والأكويستيك والأمبينت، ويعد من الفنانين الذين ساهموا في انتشار وترسيخ فكرة موسيقى الأندرجراوند في مصر، بالإضافة لكونه أحد مطربي فرقة سينمانيا التي ظهرت مع اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.
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