روتانا تخطط لدخول موسوعة جينيس بأطول أغنية في التاريخ

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، عن تحضيرها لأغنية جديدة، ستكون أطول أغنية في العالم، وتصل مدتها إلى 14 ساعة، ويشارك فيها عدة فنانين، لتدخل بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لتدخل بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. كاتبة :"ستقوم شركة #روتانا للصوتيات و المرئيات بإنتاج أطول أغنية في التاريخ تصل لـ ١٤ ساعة Advertisements من الغناء المتواصل لعدة فنانين ستدخل بها موسوعة جينيس". ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تخص الأغنية، من مؤلفي كلماتها، أو ملحنيها، أو الذين سيقومون بالتوزيع الموسيقي لها، أو حتى المطربين الذين سيشاركون في غنائها، لتترك الأمر مفاجأة للجمهور.

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