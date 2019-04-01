شارك الملحن مصطفي جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، جمهوره بمقطع فيديو لنجله زين، وهو يعزف علي البيانو بطريقة عشوائية أثناء لعبه، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
ظهر الطفل زين في الفيديو وهو يقف أمام البيانو، وبالكاد يستطيع الوصول إليه، وصار يلهو ويضغط عليه بأصابعه الرقيقة ليعزف لحنه الخاص في استمتاع، وعلق
جدير بالذكر أن زين نجل كارمن ومصطفي جاد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، طلب حينها والده من الجمهور الدعاء له بالشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن الوز عوام .. اللحن الأول لـ نجل مصطفي جاد وكارمن سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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