ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية أحمد السقا متهم بجريمة قتل أصالة لإليسا: "معقول؟".. ماذا حصل؟ مريم سعيد وسعد لمجرد يثيران الجدل حول علاقتهما ميرا طفيلي قريباً على الشاشة شاهدوا جمال ابنة صباح الجزائري بأحدث ظهور لها بسمة تنفصل عن عمرو حمزاوي بعد ثماني سنوات من الزواج بيرين سات تتشاجر مع حماتها في العلن وتنقل إلى المستشفى المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": أحمد السقا متهم بجريمة قتل.. ومريم سعيد وسعد لمجرد يثيران الجدل حول علاقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.