مها محمد تعرّضت للتحرش والإختطاف.. وخطأ طبي كاد يودي بحياتها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​مها محمد​ في 3 نيسان/أبريل عام 1980، وهي مذيعة وممثلة كويتية.

بدأت تقديم البرامج في تلفزيون الكويت عام 2001، ومن خلال القناة قدمت برامج منوعة عديدة كونت لها شهرة، كما أن لها تجربة في برامج الكاميرا الخفية من خلال برنامج "صادوة 2" بمشاركة الممثل ​يعقوب عبد الله​ في عام 2003.

وخاضت مها محمد للمرة الأولى تجربة التمثيل في عام 2006، وذلك من خلال مسرحية "أمل في مملكة النمل" مع الممثلة ​لمياء طارق​ في عام 2009.

وقد أجرت عمليات جراحية لأنفها ووجها، أسفرت عن تغيير شكلها بالكامل.

أعمالها

شاركت مها محمد في العديد من الأعمال الدرامية ومنها: "صاحبة الامتياز"، "نمر بن عدوان"، "سقوط الأقنعة"، "البيت المائل"، "عيون عليا"، "الورثة"، "أشياء لا تشترى"، "وعاد الماضي"، "الحب الذي كان"، "الشمس تشرق مرتين"، "علمني كيف أنساك"، "الحب لا يكفي احياناً"، "الدخيلة"، "خادمة القوم"، "أي دمعة حزن لا"، "غصن مكسور"، "الوجه المستعار"، "لقيت روحي"، و"​روتين​".

كما شاركت في أعمال مسرحية، ومنها "أمل في مملكة النمل"، "العصابة في الوادي"، و"التوائم السبعة".

إبتعادها عن تقديم البرامج واتجاهها للتمثيل

بعدما فقدت حلمها الإعلامي بسبب التحرشات التي تعرضت لها عندما كانت تعمل مذيعة، فضلت الابتعاد عن هذا المجال والاتجاه للتمثيل الذي وصفته بأنه "أقل شراسة ووطأة على الصعيد الأخلاقي"، وأضافت مها محمد أنها رفضت تحرش أحد المسؤولين بها، وقالت له بالحرف الواحد: "أضحي بحلمي.. ولا أضحي بنفسي"، فاستشاط غضباً وحاربها بسياسة "التطفيش"، حتى هجرت الإعلام واتجهت إلى التمثيل الذي واجهت فيه الأشرار بحسب قولها، لكنهم أقل من الإعلام.

وأوضحت مها محمد أنها رفضت الكثير من المسلسلات كبطولة مطلقة، بسبب جرأة الأدوار التي تضمنتها، وقالت: "لن أقبل الظهور بدور الزوجة الخائنة أو اللعوب أو مدمنة المخدرات مراعاة لأولادي، فأنا لا أريد لأصدقائهم أن يجرحوهم بالكلام."

مها محمد تتعرّض للإختطاف

عام 2010 تعرّضت مها محمد لعملية اختطاف نجت منها على يد مجهول، انتحل شخصية المنتج الكويتي ​عادل المسيليم​، وطلب منها لقاءه في مكتبه الخاص للإتفاق على مسلسل.

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وقالت مها محمد: "في اليوم التالي وفي طريقي إلى العنوان اتصلت بالمنتج المسيليم لمزيد من التأكيد، ففوجئت به يخبرني بأنه لا يعلم شيئاً عن الأمر، فأدركت أنني كنت سأقع ضحية لمحاولة اختطاف وخداع، وقمت على الفور بإبلاغ الشرطة للتحقق من العنوان، الذي تبيّن لاحقاً بأنه كان لشقة مفروشة".

تعرضها لوعكة صحية

تعرّضت مها محمد لوعكة صحية كادت تودي بحياتها، بسبب تشخيص طبي خاطئ في الكويت، فمجرد التهاب بسيط ومزمن تحول إلى مرض عضال، لكنها تماثلت للشفاء بعد عودتها من رحلتها العلاجية في أميركا.

مها محمد تنهي الجدل حول جنسيتها

تعرّضت ​مها محمد لحملة تشكيك بجنسيتها الكويتية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها رفضت الرد على الامر والتزمت الصمت.

لكن الصمت لم يسعفها لإنهاء الجدل، ما دفعها إلى الرد على من وصفتهم بـ "المشككين بجنسيتها الكويتية".

ونشرت مها محمد عبر صفحتها الخاصة صورة لجواز سفرها الكويتي، وعلقت عليها:" سد حلوج لكل من يقول عني ايرانية أوعراقية أو فلسطينية ...".

حياتها الأسرية

تزوّجت مها محمد للمرة الأولى وإنفصلت عن زوجها، ورزقت منه بولدين هما "عبد الله" و"فيصل"، وابنة توفيت وهي صغيرة.

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2016، تزوّجت مها محمد للمرة الثانية من رجل أعمال أردني يدعى "محمد" في حفل خاص، حضره عدد محدود من الأصدقاء والأقارب، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، رزقت بإبنة أسمتها "مها".

مها محمد تثير الجدل بتزيينها أنفها بالذهب

أثارت مها محمد الجدل بتزيينها أنفها بالذهب، حيث إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، تكشف فيه عن الموضوع.

وظهرت مها محمد في الفيديو وهي تستعرض "لوكها" الجديد، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً بين المتابعين، حيث إنتقد البعض تصرفها، فيما إتهمها البعض الآخر بمحاولة تقليد الإعلامية ​حليمة بولند​.