كارلا حداد تدمج بين البساطة والفخامة بإطلالتها.. إليكم التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - في الحلقة الثانية من برنامج "في Male"، لفتتني إطلالة مقدمة البرامج كارلا حداد، حيث ارتدت فستاناً من الباييت الأحمر الذي تميّز بشق عالٍ مع أكمامه الطويلة والقبة العالية، بالإضافة إلى الزمزمات التي زينت الخصر. وقد نسقت كارلا على الفستان صندالاً ربيعياً مع كعب عال من الأحمر الباستيل.
الفستان جميل واللون الأحمر يليق ببشرة كارلا، ولكن كنت أفضل لو كان أطول قليلا من الأسفل على الرغم من ذلك لم يؤثّر على فخامة الإطلالة كثيراً.
أما الماكياج فلجأت إلى الـ Smokey Eyes، إلا أنني كنت أفضل لو أنها خففت من حدّة اللون الأسود حول عينيها وخصوصاً من أسفل العينين، إلى جانب تركيزها أكثر على لون أحمر الشفاه، ولكن في الإجمال الماكياج جميل، وأظهر لون عينيها بشكل واضح.
باختصار الإطلالة الثانية لكارلا حداد جميلة وفخمة، واللافت فيها هو كيفية دمجها للفخامة والبساطة في آن واحد.
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