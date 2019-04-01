ميرنا وليد - بيروت - في إتصال خاص من موقع "الفن" مع رجل الأعمال جاد صوايا للإطمئنان على صحته وصحة زوجته الإعلامية داليا كريم بعد تعرضهما لحادث سير ليل أمس، ردّ علينا شقيق جاد، ربيع صوايا، الذي أشار لنا إلى أن الحادث وقع عند حوالى الساعة الثانية فجراً في منطقة الرملة البيضاء بعد أن إصطدمت السيارة بالحاجز الإسمنتي.
وأكد ربيع أن جاد وداليا خرجا من المستشفى بعد تلقيهما العلاج، مشيراً إلى أن شقيقه أصيب بقدمه، ما إستدعى تجبيرها، أما داليا فهي تعاني من ألم في ظهرها بسبب بعض الرضوض.
من موقع "الفن" نتمنى السلامة والشفاء العاجل لجاد صوايا وزوجته داليا كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد الحادث..هذه تفاصيل الحالة الصحية لـ جاد صوايا وداليا كريمخاص الفن- شيراز تتزوج من وزير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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