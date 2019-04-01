خاص الفن- شيراز تتزوج من وزير لبناني وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع " الفن" أن الفنانة اللبنانية ​شيراز​ ستدخل القفص الذهبي بعد أيام قليلة بسرية تامة جداً، ولن يحضر حفل الزفاف سوى عدد قليل جداً من الأشخاص من عائلة شيراز وعائلة العريس.

أما عن هوية العريس، فقد علم موقع "الفن" أنه وزير لبناني معروف جداً، وقد تعرّفا على بعضهما منذ فترة في احدى المناسبات، وأكدت مصادرنا أن الزواج لن يمنعها من الاستمرار في عملها في مجال الفن، فقد اتفقت شيراز مع زوجها المستقبلي على متابعة مسيرتها، وهو قال انه سيدعمها في حفلاتها، وسيكون سنداً لها في مجالي الغناء والتمثيل.