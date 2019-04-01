كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - داعب الموديل الأردني أمين زوجته الفاشينيستا الكويتية نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود بطريقة ”غير متوقعة“، أثناء تواجدهما في حوض سباحة، في إطار احتفالهما بعيد زواجهما الثالث.
وظهرت خلود في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“ وهي تستمتع مع زوجها بأجواء البحر في المالديف، حيثُ فاجأها زوجها وقام بـ“بصق“ المياه عليها، حيث قابلت الموقف بمزيد من الضحك.
وغازل أمين زوجته بالفيديو، قائلًا: ”كل عام وأنت الحب“، فيما ردّت خلود: ”وأنت بخير يا عمري، إن شاء الله العمر كله مع بعض الله يديمك ليا يارب“.
وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، نشرت الدكتورة خلود عبر حسابها بإنستغرام صورة رومانسية تعبر من خلالها عن احتفالها بعيد زواجها الثالث من زوجها أمين.
وظهرت خلود وهي ترتدي فستان زفاف وتحتضن زوجها الموديل الأردني أمين، الذي ظهر بعباءة وغطرة تمثل الزي التقليدي الخليجي.
وعلقت الفاشينيستا عليها بعبارات غزل حيث قالت: ”أكملنا عامنا الثالث، كل عام وأنت تسكُن أعيُني“ مدونة تاريخ اليوم 1-4-2019.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بفستان الزفاف للمرة الثالثة… دكتورة خلود مع امين في المالديف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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