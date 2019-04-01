كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - رفضت الفنانة وفاء عامر هجوم أحد الصحفيين من خلال حسابه علي فايسبوك على أنغام وأحمد إبراهيم، وسخريته من علاقتهما وفارق العمر الكبير بينهما.
وتركت له تعليق قالت فيه :”لايقين على بعض اوي”، لتؤكد مدى إعجابها بهذه العلاقة التي أثارت جدل كبير بالوسط الفني.
كانت أنغام قد أعلنت زواجها منذ فترة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتعد هذه هي الزيجة الرابعة لها، ولكنها أثارت جدلاً كبيراً حيث تكبره بأكثر من عشر سنوات، كما أنه متزوج ولديه طفلين.
من ناحية أخرى ، تواصل وفاء عامر تصوير مشاهدها بمسلسل حكايتي والذي تتعاون من خلاله مع النجمة ياسمين صبري ونخبة كبيرة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تدافع عن زواج أنغام من أحمد إبراهيم.. خمنوا من هي؟ وماذا فعلت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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