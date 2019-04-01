بعد السخرية من حذائه وجواربه.. عمرو دياب يظهر بإطلالة صادمة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - فاجأ الفنان المصري عمرو دياب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة غير مألوفة. فقد تناقل عدد كبير جداً من هؤلاء صورة مثيرة للجدل له.

وبدا فيها بشكل غريب وغير أنيق، ما دفع بعض المتابعين إلى تشبيهه بالأشخاص للمتهمين الذين يتم عرض صورهم على الشاشات بعض إلقاء القبض عليهم.

وأكثر ما لفت الأنظار كنزته المخططة التي ظهرت عليها بقع وكأنه تمت إزالة اللون عنها. واعتبر بعضهم ذلك صيحة جديدة في عالم الموضة.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “شكله بسجن” و”طول عمره كذا عمرو دياب ما عمري شفته كاشخ ونظيف” و”دينا كثرت الكولوركس الله يهديها” و”ملابسه كأنه انكب عليه كلوركس” و”لما أوري جوزي الصورة علشان يبقي يلبس الملابس اللي خربتهاله بالكلور”.



ويذكر أن النجم تعرض في وقت سابق للانتقاد بسبب إطلالته التي اعتمدها خلال الحفل الضخم الذي أقامه منذ أيام في مدينة الدمام السعودية ضمن مهرجان الشرقية الغنائي.

فقد اختار قميصاً أسود مزيناً بدوائر بيضاء. إلا أنه أثار الاستغراب بسبب شكل جواربه وحذائه الأسود الضخم.