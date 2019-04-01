بعد نفي أحمد الفيشاوي طلاقهما.. ندى الكامل تردّ وما فعلته فاجأ الجميع

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - بعد انتشار أخبار تشير إلى انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، خرج الأخير عن صمته وكشف الحقيقة.



ونفى ذلك في لقاء أجرته معه صحيفة “الوطن” المصرية”. وفي المقابل نشرت ندى الكامل منذ ساعات قليلة، على حسابها على “فايسبوك”، صوراً جمعتهما في مناسبات عدة.

وأضافت إليها صورة رومنسية بالأبيض والأسود بدت فيها وهي تضع رأسها على كتفه. وفاجأت بذلك المتابعين بعدما أثارت الجدل بمنشور أعلنت فيه بدء إجراءت الانفصال عن زوجها.



وكان موقع “اليوم السابع” المصري ذكر أن جلسة عشاء أقيمت في منزل الفنان فاروق الفيشاوي لحل أزمة الخلاف بين ابنه وزوجته.

وأفاد بأن الممثل القدير طالب كلاً منهما بأن يتحمل الآخروبأن بعض الخلافات الزوجية نشأت بينهما خلال الأسابيع الماضية.



وأضاف أن تلك الخلافات دفعت ندى إلى طلب الطلاق، مشيراً إلى أن الانفصال لم يحدث وأن الجلسة ساعدت على إذابة الخلاف بينهما.