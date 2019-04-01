فيديو صادم.. شاهدوا فنانة شهيرة تعرض لحظة ولادة طفلتها بطريقة غريبة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - أحدثت الممثلة الأميركية الشهيرة هيلاري داف ضجة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو للحظة ولادة طفلتها.

و كشفت منذ أيام قليلة من خلال فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام” فيديو أظهر طريقة الولادة الغريبة التي حدثت منذ أشهر وحقق أكثر من 4 ملايين و533 ألف متابعة.

فقد تبين أن الطفلة التي أطلقت عليها اسم بانكس فيوليت بير ولدت في الماء. وتعليقاً على الفيديو كتبت النجمة: “أتساءل منذ مدة طويلة عما إذا كان بإمكاني نشر الفيديو. فهو شخصي جداً. وكانت تجربة رائعة وغنية (وصادمة). فقد قبّلت طفلتي بعد ولادتها مباشرة”.

وأضافت: “لقد فعلنا ذلك. معاً. ومنحني مات (زوجها) قوة هادئة وواثقة. وكانت والدتي وسيسي هناك لتشجيعي. وطبعاً حضر ملائكة الولادة للاطمئنان إلى أن كل شيء يسير على ما يرام وكذلك شقيقي الأكبر”.

ويشار إلى أن الكثير من الفوائد تترتب على الولادة في الماء. فهي تخفف من ألم الانقباضات وتحدّ من الحاجة إلى إبرة التخدير وتقلص مدة عملية الولادة.